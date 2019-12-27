Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı

27.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:09

Bursa'da, mobilya atölyesinde sobaya atılan tiner parladı, 1 kişi yaralandı.Yangın, sabah saatlerinde İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan işçi Zafer T. (52), sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Tinerin parlamasıyla sobadan çıkan alevlerden yaralanan işçi, kendini dışarı attı. İhbar üzerine yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 2'nci derece yanık oluşan işçi, yanık ünitesine alındı.

Kaynak: DHA