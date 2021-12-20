Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen bir kişinin, yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK (İHA) - - Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu

KARABÜK - Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen bir kişinin, yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Karabük - Eskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K. isimli bir kişi sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Elindeki benzini sobaya dökmek istediği sırada benzinin aniden parlamasıyla Murat K. ile yanında bulunan yeğeni Berat K.yanmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu

Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu

Sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu

Bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğa tepki çeken gözaltı! Valilik hemen harekete geçti

Bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğa tepki çeken gözaltı! Valilik hemen harekete geçti

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title