Sobaya Atılan Maytap Yangına Neden Oldu

ÇORUM'da sobaya atılan maytaptan çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.



Korkutan yangın Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Gülfer Çalar'a ait evde iddiaya göre torunu sobaya maytap attı. Patlayan maytap yangının çıkmasına neden oldu. Evden dumanların çıktığını gören mahalleli itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Büyük çapta hasara neden olan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



- Çorum