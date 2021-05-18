Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu

Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay bugün ilçeye bağlı Yukarı Mahallede yaşandı. Duman Çelik'e ait ikamette soba üzerinde unutulan süt taşarak yangına neden oldu. Sobada başlayan yangın kısa sürede sobanın bulunduğu odayı sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Evin büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı olay yerine giderek incelemede bulundu. Evi yanan Çelik, itfaiye ekiplerinin geç müdahale ettiği gerekçesi ile başkana tepki gösterdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Lale Karabıyık Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sobanın üzerinde unutulan süt yangına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:21:51. #1.15#

title