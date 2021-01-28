Sobadan zehirlenen yaşlı çift, toprağa verildi
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Sobadan zehirlenen yaşlı çift, toprağa verildi

28.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:38
Sobadan zehirlenen yaşlı çift, toprağa verildi

NİĞDE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen İdris (77) ile eşi Nefise Özcan (81), toprağa verildi.

NİĞDE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen İdris (77) ile eşi Nefise Özcan (81), toprağa verildi.

Olay, dün merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. İdris ve Nefise Özcan çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İdris ve Nefise Özcan çiftilin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Yıldıztepe beldesine getirildi. Belde mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından çift, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Sobadan zehirlenen yaşlı çift, toprağa verildi
Sobadan zehirlenen yaşlı çift, toprağa verildi
Sobadan zehirlenen yaşlı çift, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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