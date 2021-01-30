Sobadan zehirlenen yaşlı çift, tedaviye alındı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Mustafa ve Nezaket Aydın çifti, yakınları tarafından evde baygın bulundu.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Mustafa ve Nezaket Aydın çifti, yakınları tarafından evde baygın bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedaviye alındı.

Olay, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü'nde meydana geldi. Mustafa Aydın (72) ve Nezaket Aydın (68) çiftinden haber alamayan yakınları çiftin evine gitti. Yaşlı çifti baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Aydın çifti yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ