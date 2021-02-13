Sobadan zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti
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Sobadan zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti

13.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:47
Sobadan zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Demirdöğen (70) ile eşi Neziha Demirdöğen (70), hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Demirdöğen (70) ile eşi Neziha Demirdöğen (70), hayatını kaybetti.

İlçenin Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Demirdöğen ile eşi Neziha Demirdöğen'den 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirdöğen çiftinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.Çiftin cenazesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Sobadan zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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