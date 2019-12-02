Sobadan zehirlenen Mustafa öldü, annesi ve dedesi hastanede

02.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:55

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, Mustafa Kutay Güner (11), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi, annesi Suzan Güner (33) ile dedesi Himmet Yaman (88) hastanede tedaviye alındı.

Ev kadını Suzan Güner, dün akşam oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman ile birlikte babası Hasan Hüseyin Tiflik'in, Hamzalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Tek katlı müstakil evde aynı odada kalan Suzan Güner, oğlu ve dedesi ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Suzan Güner, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen ekipler, Suzan Güner, oğlu Mustafa Kutay Güner ve dedesi Himmet Yaman'ı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA