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Sobadan zehirlenen kişiyi polisler ambulansa taşıdı

Sobadan zehirlenen kişiyi polisler ambulansa taşıdı
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, karbonmonoksitten zehirlenen kişi, karla kaplı sokağa giremeyen ambulansa polis ekiplerince ulaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, karbonmonoksitten zehirlenen kişi, karla kaplı sokağa giremeyen ambulansa polis ekiplerince ulaştırıldı.

Yörükselim Mahallesi 26. Sokak'ta, evindeki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Bayram B. (58) komşularından yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans, karla kaplı sokağa giremeyince polisler, sağlık ekiplerinden aldıkları brandayla Bayram B'yi 1 kilometre uzaktaki ambulansa taşıdı.

Hasta, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sobadan zehirlenen kişiyi polisler ambulansa taşıdı

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Bayram, Polis, Güncel, Haber

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