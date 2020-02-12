Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi

12.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:15

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

İslahiye ilçesinde, çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Cihan ve eşi Hüsne Cihan, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 40 yıldır evli olduğu öğrenilen çift, bugün Yeni Mahalle Sanayii Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Çiftin aynı evde farklı odada uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendiği, hastaneye kaldırılan oğulları Mehmet Cihan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA