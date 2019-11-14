Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı
Haberler » Güncel » Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı - Haber

Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

14.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:04
Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı

Elif Geniş çifti ile 2 misafirleri, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çift ile misafirlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'nde bir evde yaşayan Adem-Elif Geniş çifti dün akşam soba yaktı. Ancak kısa süre sonra çift ile misafirleri Selam Öner ve 'de mide bulantısı ile baş dönmesi baş gösterdi. Geniş çifti ve misafirleri hemen yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla 'ne kaldırdı.

Yapılan incelemede Adem- Elif Geniş çifti ile Selam Öner ve Ramazan Öner'in sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et