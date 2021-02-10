Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
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Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi

10.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:59
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitiren Saadet Kurtaran (63) ve torunu Kadir Kurtaran (12) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitiren Saadet Kurtaran (63) ve torunu Kadir Kurtaran (12) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta oturan Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran'dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde kontrol etmek için eve gitti. Yakınları, Saadet Kurtaran ve torunu Kadir'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülen babaanne ve torun, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.


Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi
Sobadan zehirlenen babaanne ve torunu gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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