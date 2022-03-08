Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı aileden biri çocuk 3 kişi, doğalgaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin (45) kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.

Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. (45), eşi A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (16), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Doğalgaz, Manisa, Güncel, Haberler

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