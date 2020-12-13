Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı
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Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı

13.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:19
Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, evdeki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 4 kızı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, evdeki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 4 kızı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Eceler köyünde akşam sobayı yakarak, uyuyan Demir ailesi, sabah uyandığında mide bulantısı şikayetiyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye giden sağlık ekipleri, Fatma (42) ile kızları Tuğba (22), Hilal (20), Ümran (18) ve Songül (14) Demir'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini belirledi. Sağlık görevlileri, daha sonra anne ve 4 kızını ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Demir ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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