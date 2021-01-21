Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
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Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı

21.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:47
Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede jandarma ekipleri, aile bireylerini sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Ulus'a bağlı Hasanören köyünde öğle saatlerinde 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak kar nedeniyle sağlık ekibi, köyün girişine kadar gidebildi. Köye giden jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı
Sobadan zehirlenen aileyi jandarma ekipleri sırtında taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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