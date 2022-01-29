Son dakika haber... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü - Haberler
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Son dakika haber... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

AA, Servet Tümer - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.

Kapıyı da kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ekipleri anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Son dakika haber... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Son dakika haber... Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

AA / Servet Tümer - Güncel

Antalya, Polis, Baba, Güncel, Haber

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