Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü
Haberler » 3. Sayfa » Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü - Haberler

Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

27.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:09
Sobadan zehirlenen aile ölümden döndü

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen , baba ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kırıkkale merkez Gürler Mahallesi üzerindeki bir apartman katında yaşayan Farid Ahmad (32), Narges (25) ve Masoumah Jafari (6) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Burada ilk tedavileri yapılan anne, baba ve 1 çocuk Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1'i çocuk 3 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler