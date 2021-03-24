Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde yaşayan Okatan ailesi, sabaha karşı rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Kadir-Bedriye Okatan çifti ile çocukları Elif (9) ve Beyza'nın (5) karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN