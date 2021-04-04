Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
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Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü

Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü

GAZİANTEP'te, banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye Şahba (24), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye Şahba (24), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi işe giden Remziye Şahba, duş almak için banyodaki sobayı yaktı ve içeri girdi. Şahba'nın çocukları banyodaki annelerinden haber alamayınca üst katta yaşayan dedelerine haber verdi. Kapıyı kırarak banyoya giren Şerif Avcı, kızını yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Remziye Şahba'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü
Sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi Remziye, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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