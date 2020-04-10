Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2)
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİTokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
10.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:45
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Doğan'ın cenazesi Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: DHA