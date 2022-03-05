Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Atmaca - Güncel
 - Güncelleme:
Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dönüş Kaya (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dönüş Kaya (76), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 Mar günü, Dönüş Kaya'dan haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenip jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Dönüş Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Gaziantep'te bir özel hastaneye kaldırılan, 3 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dönüş Kaya, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Dönüş Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Sobadan zehirlendi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Gaziantep, Hürriyet, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title