Sobadan Zehirlendi, 8 Gün Sonra Öldü

GAZİANTEP'te, çalıştığı iş yerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Bulut (29), tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 7 Nisan günü Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bulut hafta sonu arkadaşına ait iş yerinde çalışmak için oto lastik dükkanına gitti. Bulut, işlerini bitirdikten sonra sobayı yakarak uyudu. Gün içinde haber alamayan yakınları iş yerine geldiğinde Mustafa Bulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Bulut, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Bulut, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA