Sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Önlemeç çifti hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay bugün 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 467 sokaktaki bulunan bir evde meydana geldi. Yusuf Önlemeç (66) ile Ayşe Önlemeç'ten (64) haber alamayan yakınları, durumu Emniyete bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Önlemeç çiftini, hareketsiz yatarken buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Önlemeç çifti, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI