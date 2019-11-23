Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü
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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

23.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:22
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

'nin ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şems Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan M.G.'den (63) alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, M.G.'yi hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.G.'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Polis, ikamette inceleme yaparken, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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