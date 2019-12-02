Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi
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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

02.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:38
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi
AYDIN'ın ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çine 'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'dan alamayan komşuları durumu Ok ailesinin yakınlarına  bildirdi. Eve gelen yakınları, çilingir yardımı ile içeri girdi. Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'u hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ok çiftini ambulansa alarak Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Veli Ok ve Felekşan Ok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Evde yapılan incelemede, Ok çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı. 


- Aydın
Kaynak: DHA
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