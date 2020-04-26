Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı
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Kazımkarabekir, Mahmut Çakmak, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Haber

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak (71) hayatını kaybederken, eşi Leyla Çakmak (69) ise, hastaneye kaldırıldı.

26.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:40
Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak (71) hayatını kaybederken, eşi Leyla Çakmak (69) ise, hastaneye kaldırıldı.Olay, Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kaynarkuyu Sokaktaki müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde Mahmut Çakmak ve eşi Leyla Çakmak'tan haber alamayan komşuları durumu polis bildirdi. Eve gelen ekipler, 2 çocukları bulunan çifti evin salon kısmında yerde buldu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak'ın öldüğünü belirlerken, durumu ağır olan Leyla Çakmak ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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