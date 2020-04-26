Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mahmut Çakmak, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Haber

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak (71) hayatını kaybederken, eşi Leyla Çakmak (69) ise hastaneye kaldırıldı.

26.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:40
Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak (71) hayatını kaybederken, eşi Leyla Çakmak (69) ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kaynarkuyu Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Gün boyu Mahmut ve Leyla Çakmak çiftinden haber habar alamayan komşuları, akşam saatlerinde evlerinin kapısını çaldı. Kapıya açan olmayınca endişelen komşuları durumu polis bildirdi. Eve gelen ekipler, çifti evin salon kısmında yerde buldu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Mahmut Çakmak'ın öldüğünü belirlerken, durumu ağır olan Leyla Çakmak ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. 2 çocukları bulunan çiftin yalnız yaşadığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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