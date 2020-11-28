Sobadan sızan karbonmonoksit 15 yaşındaki Gökhan'ı öldürdü
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Sobadan sızan karbonmonoksit 15 yaşındaki Gökhan'ı öldürdü

28.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:11
Sobadan sızan karbonmonoksit 15 yaşındaki Gökhan'ı öldürdü

GAZİANTEP'te, Gökhan Panoğlu (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, Gökhan Panoğlu (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne Döne Panoğlu ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Panoğlu ile oğlu Gökhan'dan haber alamayan yakınları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde anne-oğulu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğluna ilk müdahale acil serviste yapıldı. Gökhan Panoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne Döne Panoğlu ise yoğun bakımda tedaviye alındı.Gökhan Panoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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