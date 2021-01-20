Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı

20.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:05
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen her ikisi de 80 yaşında olan Emine -Hamit Sinan çifti hastanede tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen her ikisi de 80 yaşında olan Emine -Hamit Sinan çifti hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki Göçmen Konutları'nda yaşandı. Apartmanın 1'inci katında oturan Emine-Hamit Sinan, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifti baygın halde bulan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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