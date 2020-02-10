Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

10.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:48

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen fiziksel engelli Mustafa Şen (74) hayatını kaybetti. Dini nikahla birlikte yaşadığı Gülseren Kelle (68) tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan fiziksel engelli Mustafa Şen ile dini nikahla birlikte yaşadığı Gülseren Kelle'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri giren ve Şen ile Kelle'yi hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Şen'in, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybettiğini belirledi. Gülseren Kelle ise kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA