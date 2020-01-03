03.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:29

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

MUĞLA'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Çiçek Akan (84), yaşamını yitirdi.

Olay, Menteşe ilçesinin Hacırüstem mahallesi Hisar sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Duran Akan, annesi Çiçek Akan'ı yerde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çiçek Akan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Akan'ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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