Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü



KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Alparslan Mahallesi Kervansaray Ardı Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında yaşandı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Dudu Halıcı'dan gün boyu haber alamayan yakınları polis ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi ve yaşlı kadının cesedi ile karşılaştı. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen kadının cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.