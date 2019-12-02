Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

02.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:27
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü

'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde Himmet Yaman, kızı Suzan Güner ve torunu Mustafa Kutay Güner (10), gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Mustafa Kutay Güner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Himmet Yaman ve kızı Suzan Güner, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü
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