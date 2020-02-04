Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü
Haberler » Güncel » Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü - Haber

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

04.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:14
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü, Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Alkurt ve oğlu Cuma Alkurt'tan 2 gün boyunca alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler