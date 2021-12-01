Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden Fatma ve Fadima Arbas, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Fenalaşan Fatma ve Fadima Arbas'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

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