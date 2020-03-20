Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti.
20.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:05
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde meydana gelen olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu ilçesi Konakyeri Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aziz Karaca (47) hayatını kaybederken, eşi Meryem Karaca (44) Erzurum'da tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Aziz Karaca'nın cenazesinin bugün otopsiden sonra Konakyeri Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA