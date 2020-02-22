Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
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Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi.

22.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:11
Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

BARTIN'ın ilçesinde, ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi. 

Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi Köyü'nde yaşayan Nurcan T. (40) ile kızları Hazar T. (15) ve İlayda T. (17), gece yarısı sobadan sızan gazdan etkilendi. Yakınları, anne ve çocuklarının zehirlendiğini fark ederek 112 Acil'e verdi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile çocukları tedavi altına alındı.  


Kaynak: DHA
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