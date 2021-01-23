Sobadan sızan gazdan yaşlı adam öldü, eşinin durumu ağır

BURSA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Günaydın (83) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Temiz Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında oturan iki kardeş, alt katta oturan anne ve babasından bir süredir haber alamadı. Kardeşlerin haber vermesi üzerine eve gelip kapıyı zorla açan yakınları, İbrahim Günaydın ve eşi Müzeyyen Günaydın'ı (72) baygın vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim Günaydın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Müzeyyen Günaydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, İbrahim Günaydın'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN