Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi
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Niksar, Tokat, Genç

Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi Tokat'ın Niksar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden üniversiteli genç kızın cenazesi toprağa verildi.

10.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:22
Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden üniversiteli genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin arından genç kadının cenazesi Niksar ilçesine getirildi. Dedesinin evinin önünde helallik alındıktan sonra genç kadının cenazesi Mahmudiye köyüne götürüldü.

Köy mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan cenazesi toprağa verildi.

Korona virüs salgını nedeni ile cenaze namazı sırasında imamın uyarısı ile sosyal mesafeye dikkat edildi.

Olay; Amasya Üniversitesi öğrencisi Hatice Tansu Doğan, okulların korona virüs salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından memleketine döndü. Genç kız alışverişten dönen annesi Mübeyyen Doğan tarafından baygın bulundu. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hatice Tansu Doğan'ın yapılan otopsisinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi

Kaynak: İHA

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