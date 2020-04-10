Sobadan sızan gazdan ölen genç kadın toprağa verildi Tokat'ın Niksar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden üniversiteli genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden üniversiteli genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin arından genç kadının cenazesi Niksar ilçesine getirildi. Dedesinin evinin önünde helallik alındıktan sonra genç kadının cenazesi Mahmudiye köyüne götürüldü.

Köy mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan (20) toprağa verildi. Korona virüs salgını nedeni ile cenaze namazı sırasında imamın uyarısı ile sosyal mesafeye dikkat edildi.

Amasya Üniversitesi öğrencisi olan Hatice Tansu Doğan, okulların korona virüs salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından memleketine döndü. Genç kız alışverişten dönen annesi Mübeyyen Doğan tarafından evde baygın bulundu. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hatice Tansu Doğan'ın yapılan otopsisinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA