Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı
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Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı

07.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:15
Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı

ÇORUM'da apartman dairesinde sobadan sızan gazdan etkilenen Irak uyruklu anne ve oğlunu kapıyı kırıp, eve giren polis ekipleri kurtardı.

ÇORUM'da apartman dairesinde sobadan sızan gazdan etkilenen Irak uyruklu anne ve oğlunu kapıyı kırıp, eve giren polis ekipleri kurtardı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Muna Qaddoori Khalaf Al-Jumajlı (51), oğlu Abdullah Abduljabbar Abbas Al-Lami (12) ile birlikte yaşadığı evde, sobayı yaktıktan sonra banyoya girdi. Bu sırada sobadan çıkan dumanlar tüm odalara yayıldı. Evden dumanları çıktığını gören komşuları, zile basıp içeriden cevap alamayınca itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Binaya gelen polis ekipleri, çelik kapıyı kırarak girdikleri evde anneyi kapısı kilitli banyoda, çocuğu ise yatağında bilinci kapalı buldu. Evde yoğun dumandan dolayı hareket etmekte zorlanan polis ekipleri, anne ve çocuğunu apartmanın dışına çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Anne ve oğlu, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göçmen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin erken müdahalesiyle hayati tehlike yaşamadıkları öğrenildi.

Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı
Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı
Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı
Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı
Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu, polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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