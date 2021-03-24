Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı

DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden Suriye uyruklu 4 kişi, tedaviye alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin fertleri, öğle saatlerinde rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fadhaa ve Hassan Ayyash çiftiyle çocukları Ahmet ve İlyas Ayyash'ın karbonmonoksit gazından etkilendiği belirledi. Aile bireyleri ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ