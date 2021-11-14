SOBADAN SIZAN GAZDAN 7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi, zehirlendi.

Olay, Melikgazi ilçesi Leylak Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Yunus Ü. (30), Leyla Ü. (30), Zehra Y. (23), Sadiye P. (55), Fatma P. (21), Mevanur Y. (3) ve Berat Ü. (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zehirlenen 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.