Sobadan sızan gaz, yaşlı çiftten birini hayattan kopardı
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Sobadan sızan gaz, yaşlı çiftten birini hayattan kopardı

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Sobadan sızan gaz, yaşlı çiftten birini hayattan kopardı

KİLİS'te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Halil Kesici (76) hayatını kaybetti, eşi Bedia Kesici (70), Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

KİLİS'te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Halil Kesici (76) hayatını kaybetti, eşi Bedia Kesici (70), Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Kilis merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde yaşayan Halil Kesici ile eşi Bedia Kesici, iddiaya göre dün gece sobalarını yaktıktan sonra uyudu. Yakınları, gün boyu ulaşmayınca evine gittiklerinde yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Kesici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan Bedia Kesici ise kaldırıldığı hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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