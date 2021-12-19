Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti - Haberler
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Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. ve Aybüke Zümra T. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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