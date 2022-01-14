Sobadan sıçrayan kıvılcımlar iki katlı müstakil evi yaktı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, 2 katlı müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Emrez Mahallesi 215 Sokak'ta bulunan Abdullah Baypınar'a ait (80) 2 katlı müstakil evin üst katında, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Ağabeyi Abdullah Baypınar ile yaşayan Berna Baypınar (25), market alışverişinden döndüğü sırada evlerinden alevler yükseldiğini fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler, 1 saat içinde, alt kata sıçramadan söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.