Emekli Öğretmen, Geliştirdiği Sistemle Doğal Gaz Faturası Ödemiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 11 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Mucit öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla mutfaktaki ocakta yemek pişirmişti.

"İLK ETAPTA BİR KOVALI SOBA ALDIM"

2004 yılında 28 yılı tamamlayıp emekli olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobayla sadece bir odasını ısıtabildiği evinin tamamını nasıl ısıtabileceğini düşündüğünü ve sonunda bir çözüme ulaştığını belirterek, "İlk etapta bir kovalı soba aldım, kovanın yerine 20 litrelik su deposu monte ederek işe başladım" dedi.

"EVİMİN HER YERİ 25 DERECEYE KADAR ISINIYOR"

Emekli öğretmen Atlı, "11 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ELDE ETMİŞTİ

Emekli öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla ocakta yemek pişirmişti.

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