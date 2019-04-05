Sobadan Giysisi Tutuşan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ta sobadan giysisi tutuşan 78 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tokat'ın Gezirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sobadan giysisi tutuşması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan Ayten Bozovalı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA