Sobadan eteği tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Aybastı, Samsun, Ordu, 3. Sayfa

Sobadan eteği tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu'da sobadan eteği tutuşarak, yanarak yaralanan yaşlı kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

30.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:37
Sobadan eteği tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu'da sobadan eteği tutuşarak, yanarak yaralanan yaşlı kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'un Aybastı ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde sobadan eteği tutuşan Emine G. (80) yanarak yaralandı. Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Emine G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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