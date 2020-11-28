Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
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Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu

28.11.2020 22:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:23

Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu Aksaray'da bir dükkanda sobanın üzerinde yanan kartonun ateşli kısmının düşmesi sonucu çıkan yangında makineler zarar görürken, dükkan sahibinin dışarıda olması faciayı önledi.

Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu

AKSARAY - Aksaray'da bir dükkanda sobanın üzerinde yanan kartonun ateşli kısmının düşmesi sonucu çıkan yangında makineler zarar görürken, dükkan sahibinin dışarıda olması faciayı önledi.

Yangın, Tacin Mahallesi Tacin Caddesinde bulunan reklam ürünleri üretimi yapan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi Kadir Ç. ısınmak için yaktığı sobaya rulo halindeki uzun kartonu atarak alışveriş yapmak için markete gitti. Uzun kartonun yanarak kısalması sonucu ateşli kısmı sobanın üzerinden yere düştü. Yerde bulunan reklam ürünlerinin tutuşması sonucu dükkanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucu reklam ürünü hazırlayan makine de yandı. Marketten döndüğü esnada yangını fark eden dükkan sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri araçtan elde ettikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti. Bekçiler tarafından kontrol altına alınan yangın Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü. Dükkan sahibi Kadir Ç., "Sobayı yakıp markete gitmiştim. Sobadan kağıt düşmüş galiba yangın çıktı. Makine ve malzemelerimize biraz zarar geldi. Canımızda çok şükür bir şey yok. Bekçilerimize de teşekkür ederim. İlk müdahaleyi onlar yaptı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu
Sobadan düşen alevli karton dükkanın yanmasına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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